Фото: omskzdes.ru
Управление Следственного комитета по Алтайскому краю взяло на контроль смерть пенсионера в селе Баево. Как сообщили в ведомстве, 1 марта 2018 года сотрудник Росгвардии пришел домой к местному жителю, чтобы изъять ружье, которое хранилось незаконно. Пенсионер не захотел добровольно отдавать оружие и с ножом набросился на инспектора.
"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники отдела криминалистики аппарата следственного управления СКР по Алтайскому краю, для проведения неотложных проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего", — сообщают в ведомстве.
По предварительным данным, инцидент произошел вследствие самообороны при нападении гражданина на сотрудника правоохранительного органа с применением огнестрельного оружия и ножа, в результате чего должностному лицу были причинены телесные повреждения, в том числе в виде огнестрельного ранения ноги. Пенсионер погиб от полученных ранений.
Отмечается, что сотрудник Росгвардии был госпитализирован в районную больницу, где ему была проведена операция. На месте ЧП были найдены следы одежды инспектора. Судя по фото, на потолке остались следы от пуль.
Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям погибшего мужчины и сотрудника Росгвардии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
"...следы одежды инспектора.." ??? Фото следов можно посмотреть?
Даже если правомерно завалил-как он будет в Баево жить?
Это повсеместное явление - шакалят...