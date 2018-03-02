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Эксперт: цены на хлеб в России в 2017 году выросли всего на 1%

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Всего в стране произвели 11,5 млн тонн хлебобулочных изделий, дальнейший рост ограничен численностью населения РФ

Фото: 1 nsk.ru

Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Борис Беньковский заявил, что цены на хлеб в 2017 году в стране выросли меньше, чем на величину инфляции. При официальном индексе потребительских цен в  РФ около 2,5% ценник на хлебобулочные изделия подрос на 1%.

Г-н Беньковский, выступая в рамках Зимней зерновой конференции в Белокурихе 2 марта, отметил, что в прошлом году в России было выпущено около 11,5 млн тонн хлеба. По меркам отечественного зернового рынка это довольно скромные показатели, однако рост сдерживается тем, что не происходит активного увеличения населения, уточнил эксперт. При этом локально данный рынок всё-таки растет. Например, в Сибирском федеральном округе. Правда, здесь серьезное падение наблюдается по Кемеровской области.

Кроме того, Борис Беньковский обратил внимание, что серьезные изменения идут и в структуре российского рынка. Постепенно индустриальное хлебопечение (занимает до 75% рынка) начинает уступать место мини-пекарням. Кстати, в прошлом году индустриальное хлебопечение потеряло в объёмах около 1,7%. Особенно показателен здесь пример кемеровчан, где проседание составило и вовсе 21%. По мнению г-на Беньковского, это связано с попыткой местных властей использовать ценовое госрегулирование. Доходит до того, что хлеб ритейлеры, работающие в Кузбассе, закупают в соседних регионах, а не у местных производителей.

В 2017 году в стране продолжили наращивать обороты мини-пекарни. Это касается как доли рынка, так и финансовых показателей. При этом была найдена своя интересная ниша — выпуск специфических сортов хлеба, например, с малым сроком хранения. Однако данный сегмент имеет и свою специфику. Так, многие мини-производства существуют нелегально, таким образом, они не учитываются в общей статистике.

Любопытно, что Алтайский край делит второе место в СФО с Красноярским краем по количеству объектов хлебопечения (230), уступая только Новосибирской области (374). Индустриальных объектов хлебопечения в Алтайском крае насчитывается 14. В целом же Россия значительно уступает Европе по количеству хлебопекарных производств на душу населения — более чем в три раза, резюмировал эксперт.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

2.03.2018 14:48
Дядька

При небывалом урожае?

0  0
2.03.2018 14:53
- гость -

Всё правильно, если пшеница подешевела, значит хлеб подорожает.

0  0
2.03.2018 15:14
- гость -

11,5 млн тонн на 144 млн населения в год по 220 грамм хлебобулочных изделий в день на человека? Дальнейший рост ограничен численностью населения? Как то с трудом верится.

А в кровавом совке сколько в день на человека выходило?

0  0
2.03.2018 15:17
Вектор

Не особо заметил что он подорожал.

0  0
2.03.2018 15:24
Filin

цена на хлеб от цены муки мало зависит. Ежели картинко не по глазам. При этом от этих тонн возьмите еще 76% - выход муки. И все равно хлеб весь не разбирают. Что-то голодающих в очередях за хлебом не наблюдал

0  0
2.03.2018 15:40
хлебороб

А цена на зерно упала на 35%

0  0
2.03.2018 16:31
- гость -

Конечно хлеб должен был подешеветь.

0  0
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