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Российский лидер Владимир Путин посетил игру КВН. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на страницу Международного союза КВН в социальной сети "ВКонтакте".
"Саша из команды "Наполеон Динамит" объявляет Владимира Путина, который пришел на игру", — цитирует агентство подпись под роликом, в котором молодой человек объявляет выход главы государства.
Отметим, что Путин приехал на игру КВН сразу после выступления с посланием Федеральному собранию. Президент прибыл в театр Российской армии на 1/8 финала Высшей лиги КВН. В игре участвовали пять команд — из Армавира, Иркутска, Мурманска, Сургута и Тюменской области.
Агентство напоминает, что в ноябре 2017 года Путин наградил ведущего КВН Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Комментарии
Лучше бы на дебаты ходил, наравне со всеми кандидатами.
Посетил коллег по цеху?
Не смотрю КВН давно. Раньше были талантливые ребята а потом каких то беззубых бездарей наприглашали и стало не интересно.. скучно.
Забегал перед выборами, как ошпаренный, показывает электорату, мол резвый еще коник, зато потом снова - бассейн, рыбалка и вояжи по многочисленным госдачам...
А где наш примьер? Что то сам не свой в последнее время
Зачем премьер, если есть высшее руководство.