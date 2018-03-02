Фото: "Альфа-спорт"
Известный хоккейный клуб из Барнаула "Коммунальщик" не отправится на выездные сборы в этом сезоне по причине нехватки средств и игроков в команде, сообщают СМИ. Отметим, что ситуация не стала неожиданностью. Известно, что клубу не хватало бюджетного финансирования и частных средств. Фактически сегодня в "Коммунальщике" наблюдается такая же ситуация, как недавно в БК "Алтайбаскет", когда команда была на грани снятия с "Суперлиги".
Как сообщают "Наши новости", с клубом расторгли договор сразу четыре ключевых хоккеистки основного состава.
"Спорт есть спорт. Все уходят. У кого-то личная жизнь. Но жизнь продолжается. Ну мы, конечно, скучаем по всем, кто ушел в позапрошлом году и в этом году", — сказала игрок ХК "Коммунальщик" Анастасия Мирошникова.
Раз в год в межсезонье команда регулярно ездила на Семинский перевал. Традиция, которой более десятка лет, прервалась в 2018-м. Потребовалось около трехсот тысяч рублей. На счетах было чуть меньше половины. В итоге решили потратить эту сумму на покупку амуниции. Журналисты отмечают, что у девчонок не хватает денег даже на бутсы.
"Да у нас не было денег на сборы все равно. Мы 340 не набирали. У нас положено две пары бутс на сезон, а мы обходимся одной парой. Они их штопают, берегут. А без бутс играть не будешь", — сообщил президент клуба Владимир Кобзев.
Отметим, что бюджет "Коммунальщика" составляет около 11 миллионов рублей, которые выделяются из краевого бюджета. Причем до 2009 года было 15 миллионов, но потом расходы на команду сократили. В среде болельщиков и журналистов разговоры о том, что команда "Коммунальщик" может прекратить существование, ведутся уже не первый год. Дело в том, что у клуба практически нет внебюджетного источника финансирования. Известно, что краевые власти в последние годы делают упор на государственно-частное партнерство. Так, "АлтайБаскет", "Университет" и "Алтай" живут отчасти на деньги спонсоров, но "Коммунальщик" из-за непопулярности женского хоккея на траве обходит стороной внимание бизнесменов.
Комментарии
Зачем в России спорт? Не рентабелен клуб, значит нужно закрывать. Всё должно приносить прибыль и должны платиться налоги.
Как только какой-нибудь спортивный клуб начинает набирать обороты и выигрывать, то у нашего руководства края, города и т.д. резко на них урезается финансирование. Алтайбаскет, можно сказать, силами и волнениями болельщиков отстояли, а за Комунальщик некому вступиться - эх, такая команда была. ПОЗОР НАШИМ ВЛАСТЯМ.
Не те задачи решают ребята.