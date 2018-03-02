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Барнаульские полицейские задержали 66-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже почти миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, женщина работала сиделкой у пожилой жительницы краевой столицы и похитила у нее два банковских сертификата на общую сумму свыше 950 тысяч рублей.
Отмечается, что злоумышленница, находясь каждый день в квартире пенсионерки, знала, где хранятся материальные ценности. Женщина воспользовалась доверчивостью пожилой женщины и тайно похитила сертификаты. Затем в одном из банков она обналичила их.
Подозреваемую удалось задержать. В ходе следственных действий женщина призналась в совершении преступления и признала свою вину. Подчеркивается, что похищенные деньги она успела потратить на свои нужды.
В данный момент по факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.
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