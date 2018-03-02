В Барнауле пройдет спортивно-развлекательное мероприятие "Навстречу зимней Универсиаде!". Мероприятие состоится 3 марта в Парке спорта Алексея Смертина. Организаторами выступают управление спорта и молодежной политики Алтайского края и региональный штаб Универсиады.
Целью мероприятия является привлечение жителей Алтайского края к подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в городе Красноярске, а также продвижение и укрепление волонтерского движения в регионе по направлению "событийное волонтерство".
В рамках мероприятия запланированы спортивные соревнования среди студенческих команд в формате "веселых стартов" и конкурс болельщиков.
Отметим, что в России уже началась продажа электронных билетов на зимнюю Универсиаду. Билетная программа предусматривает поэтапную реализацию билетов как на спортивные мероприятия, так и на культурные и церемонии открытия и закрытия. Летом начнется продажа билетов на соревнования по спортивному ориентированию, хоккею с мячом и фигурному катанию. Продажи на церемонии открытия и закрытия стартуют осенью. Также в сентябре в Красноярске будут открыты кассы, где можно будет купить бумажные билеты.
Стоимость билетов на состязания будет составлять 100 рублей, на полуфиналы и финалы — до 1 тыс. рублей, на открытие и закрытие Игр — 1,5 — 7 тыс. рублей. В одни руки на одно мероприятие будут продавать максимум 10 билетов.
XXIX Всемирная зимняя универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 73 комплекта наград в 11 видах спорта.
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