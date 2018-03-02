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В Китае обратили внимание на послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию, включая доклад о новых видах вооружения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Он отметил, что Китай также обратил внимание на множество сообщений СМИ о недавно опубликованной новой ядерной доктрине Америки и послании к парламенту.
Также в Пекине оценили высказывания российского лидера об отношениях между двумя странами и отметили, что российско-китайские отношения основаны на равенстве, взаимодоверии и соответствуют интересам обеих сторон.
"В России под руководством президента Путина сохраняется социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается", — цитирует агентство сообщение международного ведомства.
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на то они и китайцы