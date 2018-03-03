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Командование ВВС Украины начало служебное расследование по факту исчезновения секретных документов в одной из воинских частей в Виннцие. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Facebook-страницу пресс-центра Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Информация, изложенная на некоторых ресурсах в сети Интернет относительно утраченного документа с грифом секретности, подтверждается. По факту отсутствия указанного документа у командования Воздушных сил проводится служебное расследование", — цитирует издание сообщение.
Украинский канал "Громадьске" уточняет, что пропавшим документом является совместный приказ Минобороны страны и Генштаба ВСУ от 10 марта прошлого года об утверждении инструкции о проведении мобилизации в военных организационных структурах.
Пропажу выявили во время проверки в режимно-секретном отделе управления защиты информации Воздушных сил ВСУ 7 февраля. Спустя пять дней по факту исчезновения секретных документов открыли уголовное производство.
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