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Китайская национальная космическая администрация (КНКА) и "Роскосмос" подписали соглашение о сотрудничестве в области изучения Луны и дальнего космоса. Об этом пишет Life, ссылаясь на сайт российской госкорпорации.
Уточняется, что соглашение было подписано на международном форуме по освоение космоса (ISEF), который проходит в Токио.
"Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата "Луна-ресурс-1" ("Луна-26") в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны", — цитирует издание опубликованное сообщение.
Подписи под документом оставили генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров и заместитель главы КНКА У Яньхуа.
Отмечается, что, кроме этого, стороны договорились создать совместный Центр данных по лунным проектам и дальнему космосу и выразили готовность в случае необходимости привлекать к работам научные и промышленные компании и организации обеих стран.
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