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Житель села Кызыл-Озек обратился в полицию с заявлением о похищении автомобильного аккумулятора. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Алтай.
Прибывшие на место стражи порядка установили, что аккумулятор был похищен из машины "ВАЗ-2101", которая была припаркована рядом с оградой жилого дома. Сумма причиненного ущерба составила 3 тысячи рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника: им оказался 17-летний местный житель. Подозреваемый был задержан и доставлен в участковый пункт полиции, где подросток признался в содеянном.
Молодой человек рассказал, совершил преступление ночью, пользуясь тем, что автомобиль был не заперт. Подросток открыл капот и похитил аккумулятор. Он собирался унести украденное домой, а позднее продать, но по пути устал нести аккумулятор, передумал и выбросил его в сугроб.
Полицейские по факту кражи возбудили уголовное дело.
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