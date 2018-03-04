Говоря о будущем здании театра кукол "Сказка" архитектор Петр Анисифоров отметил, что Барнаул достоин архитектурного произведения "высшего пилотажа". Проект нового театра ранее уже показывали публике, а потом отправили на доработку. Журнал "Алтайская стройка" показывает эскизы того, как будет в итоге выглядеть новый кукольный театр снаружи и внутри. Подрядчик (ООО "Селф") уже снес старое аварийное здание театра, а теперь возведет новый объект. Он же смонтирует специальное оборудование и благоустроит территорию около здания.
Каменные стены
Прежнее здание театра кукол было построено в 1968 году. И изначально предназначалось для клуба МВД, а вовсе не под детский театр. В 2009 году здание признали аварийным, в сентябре 2013-го закрыли, а власти Алтайского края решили, что края нужен новый театр. Проект был утвержден к концу 2017-го, тогда же нашелся и подрядчик.
Новое здание будет двухэтажным. В проекте предполагается использование большого количества природного камня. В частности, наружные стены здания выполнят из керамического полнотелого кирпича, утеплят минеральной ватой и облицуют кирпичом, а оштукатурят цементно-известковым раствором с добавлением мраморной крошки. Толщина стен при этом составит почти 500 мм. Внутренние перегородки будут из силикатного кирпича, толщиной в 380 мм. Материал перекрытий – многопустотные железобетонные плиты, внутренний каркас здания будет состоять из стальных колонн и балок. Высота потолков на первом этаже составит 3,4 м, на втором – 4 м, в зрительном зале – 9,5 м. Облицовка ступеней и радиального крыльца будет из гранитных плит.
Стены здания внутри предполагается окрасить в яркие насыщенные цвета. Потолки намерены сделать подвесными разных типов с использованием акустических звукопоглощающих плиток. Шумоизоляционные материалы предусмотрены также в стенах и межэтажных перекрытиях.
Уникальное здание
Как отмечают эксперты, здание будущего театра можно считать по-настоящему уникальным – таких объектов в современном Барнауле еще не создавали. В ансамбль органично вписаны купола разных силуэтов и высоты. Используются формы, характерные для архитектуры конца IX — начала XX веков. А цвета и пластика фасада придают эффект сказочности и теплоты.
Главный вход будет украшен высокой башней с флюгером. Привлекает внимание и живописная мозаика на фасаде. Во всю высоту парадной лестницы предусмотрен витраж, а с наружной части здания в нишах размещены скульптуры сказочных персонажей.
Красиво и безопасно
Новое здание будет значительно крупнее прежнего, а потому решено задействовать не только участок на ул. Пушкина, 41, но и соседний – на ул. Пушкина, 43. В дальнейшем предполагается интеграция пешеходной зоны театра в структуру парка площади Свободы.
До театра легко добраться: рядом проходит – главная магистраль города (пр. Ленина), с другой стороны – пр. Красноармейский. В округе также несколько музеев, торговых центров, административных зданий и частные жилые дома.
Для безопасности на прилегающей к театру территории предусмотрено наружное освещение при помощи светильников на кованных ножках, также планируется разместить систему контроля и управления доступом сетевого видеонаблюдения, охранной сигнализации.
Магия интерьера
Согласно проекту, на первом этаже планируют разместить кассы, входной вестибюль с гардеробом, санузел для зрителей. Здесь же будет малый зал на 103 места, игровая комната для самых маленьких посетителей и парадная двухмаршевая лестница, ведущая на второй этаж.
На втором этаже планируется большое фойе, интерактивная зона для компьютерных презентаций, детских игр, буфет, кабинеты администрации учреждения и зрительный зал, рассчитанный на 203 человека. С трех сторон от сцены расположат вместительные помещения для хранения декораций, склады бутафории, реквизита, костюмов и кукол.
Помимо профессиональных гримерок, душевых для персонала, слесарного, конструкторского, живописно-декорационного, швейного цехов, помещения для музея истории театра кукол, здесь будет даже свой медицинский кабинет. Такого здания, в котором соблюдены все требования, предъявляемые к кукольному театру, в Алтайском крае еще не было.
Важно, что он будет адаптирован для маломобильных групп населения – здесь предусмотрен специальный туалет, 2 места для инвалидов-колясочников в зрительном зале, подъемная платформа на 2-й уровень и пожаробезопасная зона.
Кроме этого, подрядчик закупит и смонтирует современные системы акустики, озвучивания фойе, видеопроекции, звукоусиления и постановочного освещения. Также предусмотрена подъемно-опускная площадка нижней механики сцены. Для зрительного зала предполагается приобрести кресла-трансформеры с возможностью регулировать высоту.
Комментарии
Не вижу парковочных мест. Не требуется наверно...
А вся деревянная округа выжигаться будет?
Так же как музей на Октября?
Формы, характерные для архитектуры 9 - начала 20 веков? Не великоват интервал?
ак же как музей на Октября?
О нём уже почти и не вспоминают, здание и фундамент которого уже в трещинах.
Высокое крыльцо специально построили для бабушек с больными коленями ( а они тоже будут внуков водить ) и малышей ?Ещё и для колясочников будет очень " удобно " .
Красивый проект, стильное здание , правильные формы, а главное в духе старого города.
Молодцы.