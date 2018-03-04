Фото: 22.мвд.рф
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух женщин, которые крадут деньги у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что в селе Хабары накануне подозреваемые обошли несколько домов и под различными предлогами пытались попасть в жилье к людям преклонного возраста.
Одна из пожилых пар запустила незнакомок к себе домой. Женщины попросили накормить их. Завязалась беседа. После того, как женщины ушли из дома, пожилая пара обнаружила пропажу 5,5 тысяч рублей. У сотрудников полиции есть основания полагать, что эти женщины аналогичным способом могут действовать и в других районах Алтайского края.
Полицейские составили фоторобот одной из подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Тварюги...
Две цыганки обобрали моих родителей.
Полиция их не нашла.
доходы выросли у россиян значит жулики из ближнего зарубежья.Хотят подорвать экономическое благополучие Российских пенсионеров
4.03.2018 14:03
- гость -
Тварюги...
Две цыганки обобрали моих родителей.
Полиция их не нашла.
А сам то что ближайший табор в небо не отправил (за родителей) ?