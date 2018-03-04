Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести налог на машины, которые ввозят в Америку из Европы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на BBC News.
"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того огромные тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно ввозятся в США", — отметил глава американского государства.
Отметим, что в настоящий момент Америка — крупнейший рынок сбыта автомобилей из Европы. Именно в США ввозят четверть всех произведенных в Евросоюзе машин, а объемы продаж европейских автомобилей в США оцениваются в $237 миллиардов в год.
Примерно половина машин, экспортируемых Евросоюзом в США, производится в Германии. Таким образом, страна в случае обложения налогом может пострадать больше всего.
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