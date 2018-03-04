Сильный ветер поломал 227-летнюю тсугу канадскую, которую посадил первый президент Америки Джордж Вашингтон. Об этом пишет ТАСС.
Как уточняет издание, дерево было посажено в поместье Вашингтона Маунт-Вернон (штат Вирджиния). Сейчас поместье является одним из главных исторических мест страны. Там разбит целый музейный комплекс.
Хвойное дерево подарил Вашингтону губернатор Нью-Йорка Джордж Клинтон. Первый президент получил дерево в небольшом бочонке из-под виски. Джордж Вашингтон посадил тсугу у северного входа в сад. За это время многие деревья не уцелели, а тсуга основателя страны была самой знаменитой. Теперь вместо ее густой кроны остался лишь ствол длиной в несколько метров.
Комментарии
Очень жаль... Видела это дерево 18 лет назад. Очень красивое было, как и все поместье Вашингтона.
ничто не вечно