Актер Сэм Рокуэлл завоевал "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" за фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Об этом пишет "Коммерсант".

Роль в этом фильме уже принесла Рокуэллу премии Британской академии и Гильдии актеров, а также "Золотой глобус". Для актера это была первая номинация на "Оскар".

Зрители знают Рокуэлла по следующим фильмам: "Луговые собачки" (1997 год), "Зеленая миля" (1999), "Великолепная афера" (2003), "Удушье" (2008), "Луна 2112" (2009), "Приговор" (2010), "Семь психопатов" (2012), "Мой парень — киллер" (2015).

90-я церемония вручения кинопремии проходит в эти минуты в Голливуде в кинотеатре Dolby Theatre.