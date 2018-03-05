Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед кандидатом в президенты Ксенией Собчак за нападение стажера. Об этом пишет "Интерфакс".
"Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня — провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание", — написал он на своей странице в Facebook.
По словам Шапошникова, нападавший — стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни его помощником, как было сказано ранее.
Напомним, в воскресенье, 4 марта, мужчина толкнул Ксению Собчак в Москве в то время, когда она выходила из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева. Также нападавший облил ее водой. Мужчина сопроводил свои действия криком: "Это за Жириновского!"
Напомним, на прошлой неделе между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел конфликт на дебатах. Лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, а она в ответ вылила на него стакан воды.
Комментарии
А почему он не сказал, что поступок Собчачки - как минимум, хамский и неприличный? Девушка продемонстрировала "высочайший" уровень "воспитания", да и умишка - как раз на уровне Дома-2, из которого она и вылезла. Я уже молчу о том, что само наименование Ксюшки кандидатом в президенты - оскорбление для всей страны, по крайней мере, для ее мыслящего большинства. А Жирик, несмотря на эпатажность - серьезный политик, да и по возрасту в дедушки годится этой беспутнице. Так что парень, по-моему - большой молодец! Сделал то, о чем мечтали многие в этой стране!
Браво, Ксюша
А соответствующий поступок этой халды также должно рассматриваться как "нападение и хулиганство".
Браво,стажёр!
поддерживаю 10.17
5+
Нападение на кандидата в Президенты России должно быть жестко наказано, а нападавший осужден в соответствии с законом!
Также должен ответить председатель Мосгордумы, пригревший современного Богрова! Если это дело не расследовать - они опять начнут убивать...
5.03.2018 11:50
- гость -
кого убивать? Ксюшу???
меньше курите
...А Жирик, несмотря на эпатажность - серьезный политик, да и по возрасту в дедушки годится этой беспутнице...
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Ну тогда в пивной - сплошь серьёзные эпатажные политики.
Старпёры из 90-х, политики, блин... Все выборы прос...ли, какие только были.
5.03.2018 12:02
- гость -
Там кокаин сейчас в ходу, ну и Ксению из списка Немцова вы уже исключили?!
5.03.2018 12:02
- гость -
Т.е. теперь вы в спину уже не стреляете?!
Охота вам про этих при дурков -воров думать, говорить да ещё и психовать из-за них.