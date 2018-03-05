Видео посадки самолетов А380-800 компании Emirates в непогоду в аэропорту Бирмингема 1 и 2 марта появилось на видеохостинге Youtube.
Как сообщает РИА "Новости", во время приземления лайнеров дул сильный ветер, шел снегопад, посадочная полоса была вся в слякоти.
Отметим, что в Европе господствует холодный фронт, который в местной прессе окрестили "Зверем с Востока". Погодные условия осложняются еще и тем, что в Британии антициклон столкнулся с атлантическим штормом "Эмма".
Airbus A380 считается крупнейшим в мире пассажирским самолетом.
Комментарии
Летал на такой машине. Незабываемые ощущения мощи и плавности!
Может быть пилот и не хотел садиться, но кирпичи, откладываемые пассажирами его обязали...
Красавец! Хорошо сел, аккуратно.Тяжелый, ветром не сдуешь.