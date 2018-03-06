В программе курса много уникальной информации. Эксперты "Жилфонда" поделятся своими авторскими методиками успешных продаж готовых квартир и новостроек; загородной, элитной и коммерческой недвижимости.

Темы мастер-класса:

Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка – новостройки, вторичное жильё, загородная недвижимость, земельные участки.

Технология покупки недвижимости. Эффективный подбор варианта, преимущества для клиентов "Жилфонда".

Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.

Как быстро и дорого продать недвижимость? Маркетинг объекта недвижимости.

Юридические основы проведения сделок.

Как зарабатывать на рынке недвижимости?

Записаться на курс можно совершенно бесплатно, а после посещения мастер-класса вы получите сертификат и станете специалистом по недвижимости. Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.

Добиться успеха в "Жилфонде" — реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста. В связи с открытием 5-го офиса в Барнауле компании нужны новые грамотные специалисты.

Пройдя курс "Как стать специалистом по недвижимости за три дня", лучшие выпускники смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Обучение проводится бесплатно

По итогам курсов будет выдан сертификат

Место проведения: Пролетарская, 117

Продолжительность обучения: 3 дня

Начало занятий: 13 марта 2018 года

Время проведения: с 17:00 до 20:00

Звоните по телефону: 8 (3852) 20-14-14

Количество мест ограничено

Агентство недвижимости "Жилфонд"

*"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риелторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риелторов, Новосибирской ассоциации риелторов и Союза риелторов Барнаула и Алтайского края. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.