Управделами губернатора и правительства Алтайского края объявило аукцион по проведению социологического исследования на тему "Выявление уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 год".
Начальная цена контракта составляет 1,483 млн рублей. От победителя тендера требуется собрать данные методом телефонного опроса населения. Потенциальные респонденты должны быть старше 18 лет. Общий объем работ — не менее 15 000 анкет. Опрос проводится в 59 муниципальных районах и 10 городских округах.
При этом итоговый отчет исполнителя должен содержать аудиозаписи всех телефонных интервью (то есть не менее 15 000 аудиофайлов); электронную базу результатов соцопроса отдельно в разрезе каждого из муниципалитетов. Также необходимо прописать методы сбора информации, а все полученные результаты структурировать в виде таблиц.
Заявки на конкурс принимаются до 21 марта, решение о победителе будет принято до 6 апреля. Услуга должна быть оказана до 30 апреля. Источник финансирования — средства краевого бюджета.
Комментарии
А аминистрция за что деньги получает? Сидите и звоните сами.
Или просто выложите в сеть книгу отзывов, как в магазине, и смотрите, что вам напишут.
А так не понятно?
Мне позвонили, спросили где проживаю, поблагодарили и всё. В опросе отметят то, что нужно.
5.03.2018 13:41
Павсекакий
Чиновников мнение жителей их административных районов не сильно интересует, ибо отсутствует механизм обратной связи и зависимость их благосостояния от качества их работы . Вот они видимость этого механизма за наши деньги и придумывают.
Отлично!Ближе к народу!Мнение о себе всегда полезно узнавать.
Интересно..Ну,вообще полезное дело.Через опросы многое можно узнать.
Плохое мнение! Давайте мне полтора ляма!
Как вообще не стыдно.Местная власть столько всего за последние года сделала.
а соцсети почитать ума не хватает или лишние деньги в бюджете завалялись....
Только через такие соцопросы за 1.5млн краевое правительство может узнать об уровне удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Если кто знает способ лучше и дешевле, можете высказаться тут.
15 тыс анкет от потенциальных респондентов старше 18 лет - не так уж и мало за такие небольшие в общем то деньги. Причем за эти же деньги нужно составить итоговый отчет, удовлетворяющий и управделами губернатора, и правительство Алтайского края, и администрации городов и районов.
Надо друзей оповестить о благих начинаниях.
15 тыс. анкет на 2,5 млн. жителей края? 0,6%?
Что-то мне подсказывает, что есть сомнения в репрезентативности выборки... хотя, для коленочных ресёрчеров- в самый раз.
Больше половины россиян считают, что во всех учреждениях берут взятки.
55% россиян придерживается мнения, что без взятки не получить положенных услуг.
Отдельные вопросы респондентам задавали по поводу здравоохранения и образования. О взяточничестве в больницах сказал 41% опрошенных, в поликлиниках — 36%, в вузах — 30%, а в детских садах и школах — только по 15%.
Таковы результаты опроса «Левада-центра», который лег в основу доклада комитета гражданских инициатив (документ есть у «Известий»).
демпингану)
давайте за лям аналогичное сваяю)
по объему дня три работы)
Тут выше кто-то интересовался альтернативными методами изучения мнения налогоплательщиков/избирателей/холопов... так для начала, объявляя тендер, не пишите в условиях количество обработанных анкет- этот пункт выдаёт в постановщике задачи либо непрофессионализм, либо личную (читай "коррупционную" заинтересованность.
Количество анкет должен устанавливать исследователь, чтобы дать результат с приемлемым уровнем точности... 100 рублей за анкету? Ну-ну...
А вдоль забора пройтись не судьба? Там все доходчиво написано.
Можно и не сомневаться, будет дружное одобрям-с 99%.
кстати дороги стали хорошие, это точно.
5.03.2018 14:13
Николай
Только через такие соцопросы за 1.5млн краевое правительство может узнать об уровне удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Если кто знает способ лучше и дешевле, можете высказаться тут.
Можешь здесь почитать, но думаю не поймешь.
Подписание муниципального контракта 16 апреля, а уже не позднее 30 апреля исполнитель должен сдать 15000 анкет, записи, таблицы и т.д. по 69 муниципалитетам!
Получается, что результаты опроса заранее известны, иначе за 10 рабочих дней всю эту работу, соблюдая методики соцопросов объективно проделать невозможно!
Вывод: к сожалению будет очередной фиктивно нарисованный "одобрямс" за бюджетные деньги.