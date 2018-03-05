Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал вручение "Оскара" документальному фильму "Икар" о допинг-скандале в России. Об этом пишет РИА "Новости".

По мнению главы комитета, в этом есть политическая подоплека.

"Однако не удивительно, что американские кинокритики и зрители попали под влияние сюжета после столь длительного нагнетания допингового скандала в западных СМИ. Победа в номинации премии "Оскар" фильма "Икар" имеет под собой исключительно политическую подоплеку", — отметил он.

Также Дегтярев заявил, что этот фильм нельзя назвать документальным. Он подчеркнул, что картина основана на показаниях "беглого обвиняемого в совершении серьезных преступлений профессора Григория Родченкова, похоже, еще и психически нездорового".

Девяностая церемония вручения наград "Оскар" прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм Брайана Фогеля завоевал премию среди документальных полнометражных картин.

Между тем российский фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева не смог получить "Оскар".