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В Госдуме прокомментировали вручение "Оскара" фильму о допинге

, ИА "Амител"
По мнению Михаила Дегтярева, во вручении "Оскара" есть только политическая подоплека

Фото: azerros.ru

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал вручение "Оскара" документальному фильму "Икар" о допинг-скандале в России. Об этом пишет РИА "Новости".

По мнению главы комитета, в этом есть  политическая подоплека.  

"Однако не удивительно, что американские кинокритики и зрители попали под влияние сюжета после столь длительного нагнетания допингового скандала в западных СМИ. Победа в номинации премии "Оскар" фильма "Икар" имеет под собой исключительно политическую подоплеку", — отметил он.

Также Дегтярев заявил, что этот фильм нельзя назвать документальным. Он подчеркнул, что картина  основана на показаниях "беглого обвиняемого в совершении серьезных преступлений профессора Григория Родченкова, похоже, еще и психически нездорового".

Девяностая церемония вручения наград "Оскар" прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм Брайана Фогеля завоевал премию среди документальных полнометражных картин.

Между тем российский фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева не смог получить "Оскар".

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

5.03.2018 17:54
- гость -

Фильм классный - показывает, что допинг Родченкова американскому велосипедисту не помог!

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5.03.2018 18:22
- гость -

Хлопчик из ЛДПР явно фильм не смотрел, а ведь там наглядно показано, что Родченков авантюрист и халтурщик - ведь он ни чем не помог американскому велосипедиста, а лишь снизил результаты!

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