Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал вручение "Оскара" документальному фильму "Икар" о допинг-скандале в России. Об этом пишет РИА "Новости".
По мнению главы комитета, в этом есть политическая подоплека.
"Однако не удивительно, что американские кинокритики и зрители попали под влияние сюжета после столь длительного нагнетания допингового скандала в западных СМИ. Победа в номинации премии "Оскар" фильма "Икар" имеет под собой исключительно политическую подоплеку", — отметил он.
Также Дегтярев заявил, что этот фильм нельзя назвать документальным. Он подчеркнул, что картина основана на показаниях "беглого обвиняемого в совершении серьезных преступлений профессора Григория Родченкова, похоже, еще и психически нездорового".
Девяностая церемония вручения наград "Оскар" прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм Брайана Фогеля завоевал премию среди документальных полнометражных картин.
Между тем российский фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева не смог получить "Оскар".
Комментарии
Фильм классный - показывает, что допинг Родченкова американскому велосипедисту не помог!
Хлопчик из ЛДПР явно фильм не смотрел, а ведь там наглядно показано, что Родченков авантюрист и халтурщик - ведь он ни чем не помог американскому велосипедиста, а лишь снизил результаты!