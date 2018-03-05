Сборные Коста-Рики, Англии и Южной Кореи, которые во время чемпионата мира по футболу в России будут базироваться в Санкт-Петербурге, попросили оградить тренировочные площадки забором высотой шесть метров, передает ТАСС.

"В рамках обращения от оргкомитета чемпионата мира в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее шести метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз", — заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергей Климов.

По его словам, эти условия не входят в перечень требований Международной федерации футбола (ФИФА), однако гостям готовы пойти навстречу.

Климов добавил, что просьбы поступили от команд Коста-Рики, которая будет тренироваться в Павловске, Южной Кореи с базой в Ломоносове и Англии, чья база расположена в Зеленогорске.