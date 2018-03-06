Уфологи с YouTube-канала secureteam10 обнаружили на снимках Google Earth загадочный объект, сообщает LIFE.

Странная конструкция, напоминающая рухнувший космический корабль, была замечена неподалеку от Антарктиды — на острове Южная Георгия.

За неопознанным объектом тянется длинный след — сетевые уфологи предполагают, что упавший корабль некоторое время скользил по снегу.

Видео об открытии стало вирусным — за двое суток его посмотрели почти 400 тысяч раз. Мнения комментаторов разделились: часть из них считает объект настоящим кораблем инопланетян, другие же придумывают свои версии — пропавший самолет, Годзилла, ледник и так далее.