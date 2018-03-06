Президент России Владимир Путин на заседании коллегии силового ведомства призвал сотрудников ФСБ эффективно пресекать попытки других стран получить доступ к информации политического, экономического и оборонного характера, сообщается на сайте Кремля.

"Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки. Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб", — сказал президент.

Глава государства также поставил перед ФСБ задачу усилить защищенность информационного пространства России от киберугроз. По его словам, для этого необходимо совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о попытках Вашингтона вмешаться в президентские выборы в России.