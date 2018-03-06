Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире Первого канала заявил, что сократить уровень бедности к 2024 году в два раза в соответствии с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию вполне реально.
"Я думаю, вполне", — ответил Орешкин на вопрос о реальности выполнения задачи по снижению уровня бедности.
По словам министра, оценки специалистов ведомства, уже составленные в текущем году, подтверждают оправданность подобных заявлений.
Орешкин отметил, что Минэкономразвития уже в 2018 году начнет движение в сторону снижения заявленного показателя.
Ранее сообщалось о том, что величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 года по сравнению с третьим кварталом уменьшилась на 5,2%, для трудоспособного населения — на 5,3%, для пенсионеров — на 4,9%, для детей — на 5,7%. В правительстве это объясняют уменьшением стоимости продуктов питания на 5% в среднем. Снижение прожиточного минимума — это один из способов снизить уровень бедности в стране.
Комментарии
Можно название хотя бы одного продукта, стоимость которого уменьшилась, ну хотя бы, на 1 процент?)))
Расстрельные команды?
Реально живут в своём мире.
Отлавливать и в резервации!
6.03.2018 08:16
- гость -
Кого, Орешкиных? Только "ЗА".
Предлагаю Орешкина на полгода поместить на прожиточный минимум и в сибирскую деревню. Чтобы одежду, уголь, дрова, еду покупал на эти крохи. Потом посмотрели бы на эту рожу
Господи! Ну чем Россия провинилась перед тобой? За что нам все эти ...?