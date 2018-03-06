Фото: vesti22.tv
Кассиры или контролёры-билетёры смогут спрашивать паспорт у зрителей, собирающихся попасть на спектакль, фильм или мероприятие, которое не предназначено для несовершеннолетних. Об этом пишет Life, ссылаясь на "Известия".
По данным издания, соответствующие поправки Министерства культуры России в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
Документ также подразумевает ввод запрета на демонстрацию трейлеров к фильмам с пометкой "18+" перед началом детских сеансов.
Министерство культуры предложило смягчить требования, которые касаются расположения пунктов распространения запрещенной для несовершеннолетних информации: помимо прочих, речь идёт и о театрах и кинотеатрах, которые показывают фильмы и спектакли с маркировкой "18+".
Комментарии
и дома телек по паспорту
Нужно еще со всех справку от психиатора брать.. Чтоб что-то сидеть и смотреть где постоянно что-то жрут и хрустят у тебя под ухом - это надо быть ненормальным. Фото кстати яркий пример падения нашей культуры.
6.03.2018 11:02
- гость -
Поддерживаю ! Приходишь фильм посмотреть, а в итоге сплошное чавканье слышишь....