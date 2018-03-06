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Впервые в Краевом дворце молодежи в Барнауле прошел краевой турнир "Мысли голосом", где определили лучшего стендап-комика города. Мероприятие прошло в форме выборов. Всем зрителям были розданы бюллетени, и в специальной кабинке они могли проголосовать за лучшего артиста вечера. Участвовали ребята из творческого объединения "StandUpАлтай" Михаил Сазонов, Илья Афанасьев, Андрей Колупаев, Дмитрий Егоров, Влад Палкин, Владимир Тищенко и Матвей Мурзинцев.

Как отметили сами комики, шутки они берут из жизни, из бытовых ситуаций и историй, не стесняются пошутить и над собой. Лучшие шутки выбирало не только жюри (им стали участники московской группы "Дископровокация"), но и зрители, отмечая лучшего шутника в избирательном бюллетене. Кроме того, гости могли голосовать и онлайн – в социальной сети Instagram.

По результатам стендап-турнира победителем, по мнению жюри, стал Матвей Мурзинцев. Он получил приз в размере 5 000 рублей. Выяснилось, что зрители оказались солидарны с жюри и проголосовали также за Матвея (дополнительно он получил 3 000 рублей). Лидером голосования в Instagram стал Влад Палкин и выиграл специальный приз 3 000 рублей.