Фото: кадр из фильма "Казино-Рояль"

Барнаулец Дмитрий Бутаков стал чемпионом мира по карточной онлайн-игре Magic: the Gathering. Соревнования проходили со 2 по 4 марта. В качестве награды житель Алтайского края получил 40 тысяч долларов США, сообщается в телеграмм-канале Homo altaiensis.

"В эти выходные Дмитрий Бутаков напомнил всем, почему он один из самых уважаемых и опытных игроков в Magic Online, и это уважение останется навсегда", — сообщает канал с сайта magic.wizards.com.

Добавляется, что пять лет назад Бутаков уже выигрывал онлайн-чемпионат в Чикаго, сделав своё имя известным среди поклонников этой игры. В 2018-м он закрепил успех, став первым в истории двукратным чемпионом мира.

Magic: The Gathering — первая в мире коллекционная карточная игра. Каждый игрок формирует свою колоду, с помощью которой ему нужно разгромить соперника.