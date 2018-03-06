Министр обороны РФ Сергей Шойгу на следующей неделе посетит Алтайский край. Одним из ключевых пунктов программы станет посещение военной кафедры АлтГТУ. Об этом сегодня, 6 марта, на встрече с журналистами рассказал ректор "политеха" Андрей Марков.

По словам главы вуза, приезд Сергея Шойгу состоится на следующей неделе, точного числа пока никто не знает. "Начиная с 12 марта мы заступаем на ежедневное боевое дежурство, будем ждать министра каждый день", — уточнил г-н Марков.

Одним из вопросов, который руководство университета намерено обсудить с Сергеем Шойгу, станет расширение военной кафедры "политеха". Её могут преобразовать в Центр подготовки офицерского и солдатского состава. При этом на "военку" сейчас идет достаточно жесткий отбор, набор происходит по результатам тестирования — на общефизическую и психологическую подготовку. Ежегодно сюда принимают около 200 человек.

Если министр обороны даст добро, то новый Центр подготовки может заниматься обучением уже 1000 человек. Говоря об актуальности такого шага, ректор АлтГТУ Андрей Марков отметил, что "количество врагов России не уменьшается".

Добавим, военная кафедра финансируется за счет средств Минобороны РФ. Кстати, ректор "политеха" пообещал, что Сергея Шойгу в ходе визита в Барнаул накормят настоящим армейским пайком.