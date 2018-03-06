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Министр обороны Шойгу прилетит в Алтайский край после мартовских праздников

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Одним из итогов визита может стать трансформация военной кафедры АлтГТУ в Центр подготовки офицерского и солдатского состава

Фото: amur.kp.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на следующей неделе посетит Алтайский край. Одним из ключевых пунктов программы станет посещение военной кафедры АлтГТУ. Об этом сегодня, 6 марта, на встрече с журналистами рассказал ректор "политеха" Андрей Марков.

По словам главы вуза, приезд Сергея Шойгу состоится на следующей неделе, точного числа пока никто не знает. "Начиная с 12 марта мы заступаем на ежедневное боевое дежурство, будем ждать министра каждый день", — уточнил г-н Марков.

Одним из вопросов, который руководство университета намерено обсудить с Сергеем Шойгу, станет расширение военной кафедры "политеха". Её могут преобразовать в Центр подготовки офицерского и солдатского состава. При этом на "военку" сейчас идет достаточно жесткий отбор, набор происходит по результатам тестирования — на общефизическую и психологическую подготовку. Ежегодно сюда принимают около 200 человек.

Если министр обороны даст добро, то новый Центр подготовки может заниматься обучением уже 1000 человек. Говоря об актуальности такого шага, ректор АлтГТУ Андрей Марков отметил, что "количество врагов России не уменьшается".

Добавим, военная кафедра финансируется за счет средств Минобороны РФ. Кстати, ректор "политеха" пообещал, что Сергея Шойгу в ходе визита в Барнаул накормят настоящим армейским пайком.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

6.03.2018 11:41
Гость

Правильно,чем же и где его кормить? Столовую на "военке" закрыли ещё до Нового года. Сухпай спасёт ситуёвину.

0  0
6.03.2018 11:46
- гость -

количество врагов то не уменьшается, только количество мозгов не увеличивается у некоторой профессуры, хотя последние тенденции явно не пропускают.

0  0
6.03.2018 11:48
- гость -

А кто знает Коля Ростов там ещё работает?

0  0
6.03.2018 11:56
- гость -

6.03.2018 11:46
- гость -

Всегда найдется желающий втихую написать гадость, не так ли, "комментатор"?

0  0
6.03.2018 11:57
- гость -

физической и психологической оценки достаточно чтобы офицером быть?
умственные навыки не требуются?

0  0
6.03.2018 11:59
Павсекакий

"Добавим, военная кафедра финансируется за счет средств Минобороны РФ."
--------
Добавим, Минобороны РФ финансируется из ваших карманов.
Количество денег в них уменьшается, а количество врагов России не уменьшается. За 18 путинских лет Россия буквально обросла врагами со всех сторон. Как же так?

0  0
6.03.2018 12:09
- гость -

6.03.2018 11:59
Акакий
предлагаешь сдать суверенитет как Парашенко, тогда все друзьями станут, в очередной раз разграбят и будут слать картоху с любовью, чтоб не сдохли

0  0
6.03.2018 12:12
- гость -

Первый друг и сподвижник ЕБН. Именно с его поддержки ЕБН попал на трон.

0  0
6.03.2018 12:16
- гость -

Нормальный у нас министр обороны. Порядок наводит, получается у него.

0  0
6.03.2018 12:22
гость

Видела я вчера этих обучающихся военной кафедры. Шла в парикмахерскую, она там рядом. А эти, с позволения сказать, военные стояли на улице - матерились, курили, окурки бросали прямо на тротуар, плевали... Вели себя ужасно!

0  0
6.03.2018 12:23
- гость -

Странно мне пятнадцать лет назад сказали, что кафедра закрывается и прекращает набор.

0  0
6.03.2018 12:24
- гость -

.03.2018 11:56
- гость -

в чем гадость ...уважаемый(ая) ? мое мнение, что не от большого ума ищем врагов и в геометрической прогрессии количество их приписываем, причем прилюдно это утверждаем и высокого поста "профэссорского". Проблема похоже у Вас.

0  0
6.03.2018 12:29
Павсекакий

"очередной раз разграбят и будут слать картоху с любовью"
------
Не, пусть лучше кооператив Озеро грабит, а шойгу их защищает от внешних и внутренних врагов.

0  0
6.03.2018 12:33
Павсекакий

"Странно мне пятнадцать лет назад сказали, что кафедра закрывается и прекращает набор."
---------
Тогда врагов ещё не было, воевать не собирались.
За эти годы вован организовал нам кольцо врагов и, боюсь, как-бы скоро не стали жить по принципу "всё для фронта, вмё для победы".

0  0
6.03.2018 12:42
- гость -

6.03.2018 12:33
Павсекакий

А нечего у его друзей забугорную собственность, купленную на сворованные здесь деньги экспроприировать. За это вся Россия, как один, встанет против таких супостатов! А для этого и нужен офицерский и солдатский состав, готовить который и хотят на "военке" АлтГТУ.

0  0
6.03.2018 12:43
- гость -

6.03.2018 12:29
Павсекакий

кормить свою элиту все таки легче чем западную, тут вы не правы.
А если революцию желаете- типа вся власть народу и все прочее, то так прямо и скажите.

0  0
6.03.2018 12:45
- гость -

6.03.2018 12:33
Павсекакий
не переживай , с такими как Вы , мы далеко не уйдем, будем вечно пресмыкаться перед западом и своими бывшими соседями нахлебниками.

0  0
6.03.2018 12:59
- гость -

6.03.2018 12:43
- гость -

Какая разница, чьи глисты? Местные или забугорные. И те и другие в целях сохранения кормовой базы будут стараться только ослабить организм, но не убить его окончательно. Если бы совсем от этих глистов избавиться.

0  0
6.03.2018 13:07
Павсекакий

А без вообще глистов никак нельзя?
Кто видел шикарную усадьбу министра с буддистскими погодами стоимостью в миллионы долларов, тот поймёт, что ему есть что защищать на этой земле. Но непонятно, откуда у него такие неприличные деньги?

0  0
6.03.2018 13:18
гость

совсем скоро министр финансов США Стивен Мнучин начнет свою реформу, и есть подозрение, что она будет куда эффективней, когда начнут выдергивать товарищей из кремлевского списка!

0  0
6.03.2018 15:17
Геноцид Эклеров

6.03.2018 13:18
гость

выдергивайте.
их заранее предупреждали.
кто дурак, и не понял, тех выдергивайте, почистите генофонд.

0  0
6.03.2018 15:48
гость

ГЭ 15:17 а вы много видели умных, кто разместил бы свои активы в СевернОй Корее или Иране? Лиза Пескова в союзной Белоруссии почему то не замечена.

0  0
6.03.2018 15:51
- гость -

12:22
гость "Видела вчера этих обучающихся военной кафедры... стояли на улице - матерились, курили, окурки бросали прямо на тротуар, плевали... Вели себя ужасно!"

А вы видели наших олимпийцев по хоккею? Есть видео как они себя ведут после победы в раздевалке: слышен один мат, других слов просто нет...а да, когда они играют, то прямо во время игры плюют на лед и сморкаются...Ведут себя ужасно! А вы поди еще ими гордились...))

0  0
6.03.2018 16:04
Геноцид Эклеров

6.03.2018 15:48
гость
Лиза Пескова живет в России. замечена была во Франции, да)
а еще в Анкаре. представьте, она родилась там)

активы размещайте дома. это было сказано им еще 5 лет назад.

6.03.2018 15:51
- гость -
а еще они и подраться на льду могут. надо, наверное, в полицию звонить?)

0  0
6.03.2018 16:15
- гость -


6.03.2018 12:42
- гость -
Сейчас на военке готовят таких "вояк", без которых просто никак: Начфинов, начпродов и прочих.. Финансовые войска, страшная сила. Не могут победить, но могут купить..

0  0
6.03.2018 17:15
- гость -

6.03.2018 16:15
- гость -

Слышал звон, да не знаешь, где он.

0  0
6.03.2018 18:27
для 15-51

Ну да сборная пиндостана или канадии на порядок культурнее и демократичнее
А нашими мы не только гордились, но и гордимся, так-то

0  0
6.03.2018 18:32
- гость -

12:22
гость "Видела вчера этих обучающихся военной кафедры... стояли на улице - матерились, курили, окурки бросали прямо на тротуар, плевали... Вели себя ужасно!"

Царствие небесное погибшим в ВОВ. Но не думаю, что они на чистом французском беседы вели...

А по сути - да, это проблема нашего общества в целом, а не только отдельных обучающихся на военной кафедре.

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