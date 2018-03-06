АлтГТУ намерен побороться за звание опорного вуза, если такой конкурс в 2018 году объявит Минобрнауки РФ. При этом по факту "политех" и так является опорным университетом в Алтайском крае, так как оказывает значительное влияние на экономику региона. Такое мнение высказал ректор вуза Андрей Марков.

Сейчас в вузе на всех формах обучения занимаются 12 тысяч студентов (включая филиалы), из них примерно 800 иностранцев. При этом в АлтГТУ работают около 1000 преподавателей.

В настоящее время вуз практически завершил разработку программы стратегического развития, после чего намерен де-юре стать опорным университетом в крае.

"По влиянию на экономику края мы давно являемся таковым. Если в этом году Минобрнауки в третий раз объявит такой конкурс, мы обязательно будем участвовать. Ну а дальше уже на усмотрение нашего учредителя, сочтет ли он, что в одном регионе возможно существование двух опорных университетов. Ставим перед собой задачу стать драйвером развития экономики края", — рассказал о планах вуза Андрей Марков.

Достичь опорного статуса в "политехе" намерены, сделав ставку на 5 ключевых направлений.

1) Информационные технологии и программная инженерия;

2) Энергонасыщенные материалы и спецтехнологии;

3) Материаловедение и нанотехнологии;

4) Прикладные биотехнологии и функциональное питание;

5) Комфортная городская среда.

При этом у вуза существует ряд заметных достижений. В их числе — ежегодно получаемые преподавателями АлтГТУ премии в области науки и техники. Кроме того, подчеркнул Андрей Марков, "политех" располагает большими наработками в сфере добровольческого движения и студотрядов.

В числе позитивных изменений в университете за последнее время ректор назвал недавнее повышение зарплат профессорско-преподавательскому составу АлтГТУ (дважды за текущий учебный год — в сентябре и в январе). Более того, в 2018-м зарплаты могут быть проиндексированы еще раз. При этом руководство вуза заявило о том, что фактически выполнило указ президента о доведении доходов преподавателей высшей школы до 200% от средней зарплаты по региону. Фактически речь идет о 45,5 тыс. рублей. При этом в университете все активнее начинают внедрять систему так называемых эффективных контрактов с педагогами, что должно стимулировать научную и исследовательскую деятельность.

Переход на такую систему, по словам Андрея Маркова, встречен коллективом с одобрением. Добавим, что уже в марте "политех" намерен подписать соглашение о сотрудничестве с медуниверситетом, а впоследствии — развивать ряд общих направлений с АГМУ.