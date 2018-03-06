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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил выделение в текущем году из резервного фонда правительства страны 10 миллиардов рублей на дооснащение в регионах детских поликлиник и отделений медицинскими изделиями. Соответствующие распоряжение и постановление опубликованы во вторник, 6 марта, на сайте кабмина, пишет ТАСС.

"В соответствии с поручением президента России предусматривается разработка ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций". На реализацию данной программы в 2018-2020 годах планируется выделить из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 30 млрд рублей (по 10 млрд рублей ежегодно)", — цитирует агентство сообщение.

В сопроводительной записке сказано, что в текущем году на данные цели будет выделено 10 млрд рублей бюджетных ассигнований из резервного фонда российского правительства. Также документ утверждает распределение этих субсидий между бюджетами субъектов страны.

В свою очередь, опубликованным на сайте кабмина постановлением госпрограмма "Развитие здравоохранения" дополнена правилами предоставления и распределения в текущем году субсидий из федерального бюджета на софинансирование региональных госпрограмм по развитию материально-технической базы детских больниц. Документ определяет показатели результативности использования субсидии — снижение младенческой и детской смертности.

Подписанные документы внесены Минздравом РФ во исполнение поручений главы российского государства Владимира Путина по итогам прошедшего в ноябре прошлого года заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.