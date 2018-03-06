Светлана Агеева, мать осужденного украинским судом Виктора Агеева из Алтайского края, обратилась к мировым лидерам с просьбой помочь освободить ее сына. В январе 2018 года он был приговорен украинским судом к 10 годам лишения свободы за "участие в террористической организации".

В своем обращении, записанном на английском языке и присланном в редакцию "Новой газеты", Светлана Агеева просит главу США и руководителей стран-участниц "нормандской четверки" содействовать в ускорении переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом. Такое же обращение, но на русском языке, г-жа Агеева записала к президенту РФ Владимиру Путину. "Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора", — говорит Светлана Агеева.

Она считает, что есть шансы освободить Виктора Агеева в рамках обмена военнопленными: "В последнее время у меня появилась надежда на положительный исход дела. В конце 2017 года между сторонами конфликта в Донбассе был обмен пленными, домой вернулось больше 300 человек. Но после того, как Виктора не обменяли в конце декабря 2017 года, я живу в сплошной тревоге".

Напомним, гражданин России был задержан украинскими военными в районе села Желобок в Луганской области в июне 2017 года. На суде россиянин заявил, что служил в ЛНР в качестве добровольца. В обвинительном акте украинской прокуратуры Агеев также фигурирует в качестве контрактника "народной милиции ЛНР".