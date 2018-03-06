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Если РФ прекратит "активность", которая противоречит интересам США, в некоторых областях, с нее, вероятно, будут сняты санкции. Такое заявление сделал сенатор от американского штата Аляска Даниэл Салливан, пишет "Российская газета".

"Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в США или вмешательство в дела в других странах, таких как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать", — цитирует издание слова политика, произнесенные на полях энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

При этом сенатор отказался отвечать на уточняющий вопрос, помогут ли санкции против РФ развитию энергетики США. Сенатор отметил, что Вашингтон должен "поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России".

"КП" пишет, что первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал данные условия снятия антироссийских санкций "оскорбительными для любой страны".

"Могут они себе представить, в том числе американский сенатор, чтобы с подобным заявлением выступили российские коллеги — что американцы должны перестать отстаивать свои интересы в том или ином регионе", — заявил Джабаров, добавив, что российские интересы не зависят от желания сенатора США.