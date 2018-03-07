Ежедневник

7 марта 1912 года норвежский полярный исследователь Амундсен оповестил мир об открытии Южного полюса.

7 марта 1876 года Александром Беллом получен патент на его телефонный аппарат.

7 марта 1960 года в СССР сформировалась первая группа космонавтов.

7 марта 2014 года стартовали зимние Паралимпийские игры – 2014 (официально – XI Паралимпийские зимние игры) в южном российском городе Сочи.

В 1875 году родился французский композитор Морис Равель.

В 1671 году родился Роберт Макгрегор (более известный под именем Роб Рой) - знаменитый горец-разбойник, который заслужил репутацию шотландского Робин Гуда.

В 1941 году родился Андрей Миронов — гениальный советский актер, певец, режиссер.

7 марта 1981 года открылся Ленинградский рок-клуб

В 1999 году умер американский режиссер Стэнли Кубрик.