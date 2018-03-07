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Карлин вместе со спортсменами указал мэрии Барнаула на "лыжную" проблему

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Глава региона 6 марта встретился с лучшими алтайскими спортсменами

Фото: Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Александр Карлин 6 марта вручил награды победителям краевых конкурсов "Лучшие спортсмены и тренеры 2017 года", "Лучший детский тренер", "Лучшие юные талантливые спортсмены года", "Лучший дворовый тренер года". 

Многие спортсмены не смогли приехать на вручение наград из-за того, что находятся на сборах. Среди них стрелок из Бийска Сергей Каменский, сноубордист Андрей Соболев, лыжница Яна Кирпиченко и другие. Получить награды из рук главы региона пришли Сергей Шубенков, Альберт Гаун, волейболист Сергей Брагин, боксер Елена Устинова, каратистка Татьяна Опарина. Также на встрече присутствовали лучшие тренеры года, лучшие спортсмены неолимпийских видов, ветераны и спортивные надежды Алтайского края.

Александр Карлин, обращаясь к спортивной элите края, отметил, что сегодня более 100 человек представляют регион в различных сборных. По 23 видам Алтайский край получает федеральную поддержку. Губернатор сообщил, что последние 8 лет активно помогают детским тренерам, которые сегодня работают в районах и городах – это около 50 тысяч человек. Александр Карлин считает этих людей очень важными, потому что они не только тренируют молодых спортсменов, но и  исполняют функции наставников, особенно для ребят из неблагополучных семей. 

Как подчеркнул глава правительства региона, алтайские власти будут продолжать помогать талантливым молодым спортсменам, а также строить современные спортивные комплексы в районах и городах. Александр Карлин заострил внимание на биатлонном стадионе в Белокурихе-2, а также многофункциональных залах в районах. Губернатору особенно понравился новый объект в Благовещенке. Также Александр Карлин отметил, что за последние годы приведены в соответствие все спортивные залы в школах.

После небольшой речи перед награждением глава региона решил нарушить формат мероприятия и предложил пообщаться неформально со спортсменами и ответить на "незубодробительные" вопросы.

"Я по телевизору смотрел, как наши хоккеисты олимпийское золото добывали. У меня не хватало нервов. Я несколько раз уходил от телевизора. Через несколько мгновений возвращался. Эти молодые парни сделали огромное дело. Даже трудно представить, в каком настроении мы все с вами были бы, если хоккеисты не привезли бы олимпийское золото из Южной Кореи", — начал беседу Александр Карлин.

Тренер из Славгорода спросил у губернатора про проблему с бассейном, который в городе долгое время не работает. Глава правительства ответил, что есть перспектива восстановить объект, а также дальше уделять внимание спортивному развитию этой территории региона.

Спросили у губернатора и о проблеме нехватки лыжного стадиона и трассы для профессиональных спортсменов в черте Барнаула. Дело в том, что сегодня детям и лыжникам на тренировки приходится уезжать за пределы столицы Алтайского края. Якобы единственным подобным объектом является трасса в нагорной части Барнаула. Но, как уверен один из тренеров, соревнования, проводимые "Марией-Ра", рассчитаны на массовый спорт, а не на профессиональный.

Александр Карлин согласился с этой позицией и переадресовал проблему мэрии Барнаула и лично главе города  Сергею Дугину, от которого, как подчеркнул глава  региона, будет требовать конкретных шагов по ее решению. Также он обратился к спортсменам и функционерам с просьбой не отмалчиваться, а предлагать свои варианты решения данной проблемы. Он поручил заместителю председателя правительства Андрею Щукину проанализировать Генплан с точки зрения спортивной инфраструктуры. 

"Я инициировал отложение вопросов по рассмотрению Генплана развития Барнаула. Я вас и коллег приглашаю: давайте рассмотрим этот документ с точки зрения спортивной составляющей. Там все уперлось в свалку, это значимый вопрос, но есть и другие. Я в ближайший понедельник главе города Сергею Дугину такую задачу поставлю, а вы эти инициативы потом обсудите на публичных слушаниях проекта Генплана", — сказал Александр Карлин, призвав спортсменов активнее сообщать мэрии Барнаула о необходимости строительства такого лыжного стадиона в городе.

При этом губернатор похвалил предпринимателя Александра Ракшина за проведение лыжных соревнований, которые состоялись 3 марта. Карлин отметил, что это событие интересно тысячам любителей массового спорта.

После вручения наград глава региона коснулся темы влияния политики на соревнования и чемпионаты.

"Спорт — это вещь дружеская. Оказалось, что не все так, как мы думали. Спорт становится инструментом манипулирования в политических интригах и играх. Многие становятся заложниками таких махинаций. Все это мы проходим на своем опыте. Это дополнительные испытания, которые проходят наши выдающиеся спортсмены", — резюмировал Александр Карлин.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.03.2018 07:12
Макс

Спортивных талантов у нас много действительно)

0  0
7.03.2018 07:21
Гость

Оказывается,он хоккей любит смотреть?! Он не посмотрит,что там у нас с "Алтаем",хоккейным клубом?

0  0
7.03.2018 07:23
Гость

7.03.2018 07:12
Макс

И это несомненно заслуга губернатора. Токмо благодаря его неустанной заботе о спорте они смогли появиться!!!!!!!!!!!!!
Даааа....

0  0
7.03.2018 08:20
- гость -

У нас спортсмены показывают результаты не благодаря а вопреки все

0  0
7.03.2018 09:10
Светик))

Алтайские спортсмены лучше всех))

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