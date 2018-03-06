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Украина остается основным покупателем продукции Республики Крым, несмотря на политику официального Киева. Об этом сообщает Life со ссылкой на данные Крымстата по итогам минувшего года.

Подчеркивается, что крупнейшими торговыми партнерами полуострова также оказались Белоруссия, Индия, Китай и Италия. В основном полуостров импортирует продовольственные товары, сельхозсырье и транспортные средства.

"Традиционно это продукция химической промышленности (преобладающий вид), небольшая часть продовольствия и менее значительная часть продукции машиностроения", — отметила глава статистического ведомства Ольга Балдина.

Согласно данным Крымстата, порядка 30% импорта приходится на Украину, в Белоруссию поставляют порядка 25%, а пятая часть продукции идет в Китай.