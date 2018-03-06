Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Владимиру Соловьеву сравнил доверие к другим странам с доверием к девушкам. Глава государства заявил, что это вещи разного порядка.

"Если бы вы у меня сейчас спросили: "Девушкам можно верить?" Я бы на этот счет порассуждал. Но когда вы говорите: "Можно ли каким-то странам верить?", это совершенно другая субстанция", — сказал президент.

Интервью проводилось в рамках фильма Соловьева "Новый миропорядок".