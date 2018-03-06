Кирилл Терешин, более известный как "руки-базуки", показался в образе блондинки с длинными волосами, сообщают "Вести".

Молодой человек позирует с голым торсом, посыпанным золотыми блестками. Некоторые пользователи даже пошутили, что он копирует образ актрисы Дженнифер Лоуренс.

Терешин неоднократно проводил эксперименты со своей внешностью: сперва он увеличил руки, вкалывая в них синтол. После этого он нарастил ногти, сделал короткую стрижку и покрасил волосы в яркие цвета: малиновый, синий и желтый. Два раза он становился гостем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".