Адвокат барнаульца Александра Никифорова, который до недавнего времени обвинялся в причинении смерти по неосторожности своей знакомой Наталье Лапшиной, намерен обжаловать заключение под стражу своего клиента.

30 марта Алтайский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката Эдуарда Бауэра. Юрист не согласен с тем, что его подопечный Александр Никифоров, которого с легкой руки СМИ окрестили как "стрелка из ТТ", был взят под стражу 26 февраля прямо в здании Центрального районного суда Барнаула.

Напомним, по версии подсудимого, с которым учитель английского языка Наталья Лапшина ранее познакомилась в интернете, во время прогулки по лесу молодые люди стреляли по деревьям (следствие уже опровергло этот факт — прим. Amic.ru). В один из моментов женщина, которая находилась на небольшой возвышенности, якобы поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ. Пуля была выпущена с расстояния не более чем 1,5-2 м.

В результате Наталья Лапшина получила огнестрельное проникающее ранение груди с повреждением правового легкого, от которого скончалась на месте. Никифоров покинул место преступления, взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками.

С ходатайством изменить обвиняемому меру пресечения с подписки о невыезде выступила старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Юлия Дорохова. Чуть ранее выяснилось, что с карты застреленного педагога поздно вечером в день ее гибели были 2 траншами выведены наличные: вначале 27 000, а затем, с интервалом в пару минут, еще 40 000 рублей. Естественно, сделать это через считанные часы после происшествия в лесу мог только обвиняемый.

Само собой, Юлия Дорохова предположила, что в свете новых обстоятельств речь идет уже не о ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а о ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Гособвинитель потребовала в порядке статьи 237 УПК РФ вернуть дело прокурору, а также изменить меру пресечения в отношении обвиняемого на заключение под стражу. Судья Валентин Полуянов полностью поддержал прокурора, отправив Никифорова в СИЗО до 25 апреля.

Отметим, шансов на то, что вышестоящая инстанция переведет Никифорова, к примеру, под домашний арест, практически нет. Более того, если правоохранители не успеют завершить расследование дела к концу апреля, срок пребывания под стражей "стрелка из ТТ" по ходатайству следователя может быть вновь продлен на те же самые два месяца.