Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что средняя стоимость отдыха в Турции и в Крыму сравняется в туристическом сезоне-2018, сообщает РИА Новости.

"Если мы берем бюджетный вариант отдыха на море, то Крым сейчас чуть дешевле или, по крайней мере, сопоставим с отдыхом в Турции", — сказала Ломидзе.

По ее словам, в 2018 году турецкие курорты существенно снизили цены, однако отдых в Крыму пока дешевле.

"Это может стать тем самым преимуществом, которое позволит выровнять спрос в высокий сезон 2018 года", — подчеркнула Ломидзе.