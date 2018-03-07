Шесть новых стационарных ФАПов и девять передвижных появятся в Алтайском крае в 2018 году. Об этом на встрече с журналистами рассказал губернатор региона Александр Карлин в среду, 7 марта.

"За пять лет мы построили 34 новых ФАПа и одну новую сельскую амбулаторию, в прошлом году — девять ФАПов. В этом году сделаем шесть. Да, они скромные, но мы не гонимся за роскошью, они соответствуют всем критериям, лицензированы. В прошлом году мы купили один передвижной мобильный ФАП, в этом году закупим не менее девяти", — заявил губернатор.

По его словам, в Алтайском крае более 700 ФАПов. Это самое большое количество в стране, уточнил глава региона. 77 из них — в населенных пунктах, где живёт менее 100 человек.

"Да, оптимизация проводилась, число ФАПов сокращено, но ни один не ликвидирован там, где есть достаточное количество населения", — заверил Александр Карлин.

Оптимизация — это не только закрытие, это еще и переформатирование работы таких пунктов.

"Мы не можем создавать инфраструктуру там, где население растет, и не можем держать в том же объеме систему, где население сокращается", — подытожил глава региона.