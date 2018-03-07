Фонд прямых инвестиций Unicorn Capital Partners, созданный в 2012 году бывшим замглавы Минпромторга Андреем Дементьевым и бывшим финансовым директором Челябинского трубопрокатного завода Сергеем Моисеевым, ведет переговоры о покупке доли в алтайском холдинге "Алтан" (производитель макарон под брендом Granmulino), пишет РБК со ссылкой на информацию управляющего партнера фонда Сергея Моисеева.

В дальнейшем пакет планируется продать стратегическому инвестору. Как уверены эксперты, отечественный рынок макарон ждет консолидация.

Основатель и владелец "Алтана" Валерий Покорняк рассказал РБК, что размер выставленного на продажу пакета пока обсуждается. Основной рынок сбыта продукции находится слишком далеко от Алтайского края, что требует строительства второй фабрики в центральном регионе России, объяснил он причины привлечения инвестора.

"Одному мне с этим не справиться. Холдинг ведет поиск партнера не только в России, но и в других странах — Германии, Турции, Саудовской Аравии и Катаре", — отметил он.

Как сообщает издание, поступления от реализации макаронных изделий занимают более 85% от объема выручки "Алтана". Холдинг работает во всех ценовых сегментах, производство макарон — около 25 тыс. тонн в год, или почти 22% от всего объема производства макарон в Алтайском крае.

По итогам 2017 года бренд Granmulino занимал восьмое место по объему розничных продаж макарон в России с долей около 4%, оценивает Euromonitor. Первые места занимают "Макфа" (более 30%), "Шебекинские" (11,6%; производитель — "Макаронно-кондитерское производство") и "Экстра-М" (9,9%). Объем розничных продаж макаронных изделий в России в 2017 году вырос, по данным Euromonitor, на 4%, до 79,3 млрд руб. В физическом выражении производство макаронных изделий, по данным Росстата, увеличилось на те же 4%, до 1,25 млн тонн.

Фонд прямых инвестиций Unicorn Capital Partners был основан в 2012 году экс-замглавы Минпромторга Андреем Дементьевым и бывшим финансовым директором группы "Челябинский трубопрокатный завод" Сергеем Моисеевым. В 2015 году журнал Forbes сообщал о первой инвестиции Unicorn Capital Partners: покупка за 14,5 млн долларов контрольного пакета Русской фасадной компании, специализация которой — производство светопрозрачных фасадных конструкций для многоэтажных зданий.

Как сообщают эксперты, привлечение стратегического инвестора дает дополнительные возможности для развития бизнеса. Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин оценивает "Алтан" в 450 млн руб. Cтарший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева на основании финансовых результатов группы оценила компанию выше — в 600–800 млн руб.

"Цифру в 800 млн руб. мы рассматриваем как некий верх разумного диапазона 100% стоимости компании", — заявил РБК Сергей Моисеев.

ЗАО "Научно-производственная фирма "Алтан" создано в 1988 году Валерием Покорняком. Холдинг включает в себя Поспелихинский комбинат хлебопродуктов и Поспелихинскую макаронную фабрику. Производит макаронные изделия, муку и крупы под брендами Granmulino.

