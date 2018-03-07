Мэрия Барнаула официально прокомментировала информацию о том, что бордюры на улице Эмилии Алексеевой, которые были установлены в прошлом году по программе "Безопасные и качественные дороги", демонтируют ради строительной техники. Видео опубликовали очевидцы в социальной сети "Одноклассники".

Как отметили в пресс-службе, это было сделано строительной компанией без разрешения на демонтаж. На данный момент подрядчик вызван в администрацию Октябрьского района для составления протокола. Администрация Октябрьского района обяжет подрядчика во время дорожно-строительных работ установить бордюры за его счет.

Как сообщил глава исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на состояние региональных дорог, которые необходимо привести в порядок, снизить смертность в результате ДТП.

"Главная задача ОНФ – обеспечить контроль за строительными работами вблизи ул. Эмилии Алексеевой, чтобы предотвратить разрушение дороги, а также проконтролировать установку бордюров", — сообщил он.

Ранее сообщалось, что на проспекте Красноармейском подрядчик испортил новый асфальт, уложенный по программе "БКД". Летом застройщик привлечет к ремонту подрядчика в лице компании "Барнаульское ДСУ №4" и за свой счет отремонтирует новый участок. Причем ремонт должен проходить по тем же современным стандартам, что и в прошлом году.