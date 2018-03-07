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Цена на смартфон корпорации Apple iPhone 6 упала в России до критической отметки. Об этом сообщает портал VistaNews.

Отмечается, что компания еще в сентябре прошлого года прекратила выпуск модели iPhone 6, поскольку она устарела на фоне современных iPhone 7, 8 и Х. Так как спрос на iPhone 6 заметно снизился, а смартфон остался в продаже в ряде магазинов, в РФ началась массовая распродажа устройств по очень низким ценам.

Отмечается, что сейчас iPhone 6 можно купить всего за 20 тысяч 800 рублей. Такое устройство обладает 32 ГБ памяти. По словам экспертов, покупка данной модели является выгодной, поскольку модель еще не устарела, но уступает собратьям из ряда iPhone 8 и iPhone Х.

Специалисты подчеркивают, что устройство компании Apple легко справится с повседневными процессами (звонками, SMS и мессенджерами), но более емкие процессы оно может не осилить, поскольку множество программ и приложений создаются для более мощных девайсов современного рынка.

Также отмечается, что сроки масштабной распродажи устройства не уточняются.