Среда, 7 Март, 21:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что вы планируете подарить своей женщине на 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,8
€ 70,53
566189
-5°
Обь
274см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2018Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018
Новости

Масштабная распродажа iPhone 6 "за копейки" стартовала в России

, ИА "Амител"
Самая дешевая модель обойдется в 20 тысяч 800 рублей

Фото: newsland.com

Цена на смартфон корпорации Apple iPhone 6 упала в России до критической отметки. Об этом сообщает портал VistaNews.

Отмечается, что компания еще в сентябре прошлого года прекратила выпуск модели iPhone 6, поскольку она устарела на фоне современных iPhone 7, 8 и Х. Так как спрос на iPhone 6 заметно снизился, а смартфон остался в продаже в ряде магазинов, в РФ началась массовая распродажа устройств по очень низким ценам.

Отмечается, что сейчас iPhone 6 можно купить всего за 20 тысяч 800 рублей. Такое устройство обладает 32 ГБ памяти. По словам экспертов, покупка данной модели является выгодной, поскольку модель еще не устарела, но уступает собратьям из ряда iPhone 8 и iPhone Х.

Специалисты подчеркивают, что устройство компании Apple легко справится с повседневными процессами (звонками, SMS и мессенджерами), но более емкие процессы оно может не осилить, поскольку множество программ и приложений создаются для более мощных девайсов современного рынка.

Также отмечается, что сроки масштабной распродажи устройства не уточняются.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

7.03.2018 15:44
- гость -

20 тыс. это уже копейки?!

0  0
7.03.2018 15:56
Гости

Гостю: вот для этого там и поставили кавычки, типа относительно копейки

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
21:34
Скворцова увидела несколько событий в защите здоровья матерей и детей 0
21:12
Президент подписал закон о повышении МРОТ 0
20:46
Письмо Эйнштейна о теории относительности продали за $103 тысячи 0
20:28
Частный трамвай обстреляли в Петербурге в первый день работы 0
20:19
Путин выразил сомнение в нужности мира и человечества без России 0
19:46
Вертолет Ми-8 разбился в горах на юге Чечни 0
19:21
Группа "Ленинград" выпустила клип про русскую супергероиню к 8 Марта 0
18:46
Бухгалтер из Бийска предстанет перед судом за хищение 2,5 млн рублей 0
18:26
Эксперты назвали популярные подарки к 8 Марта в 2018 году 0
18:04
Сергей Дугин поручил городским службам очистить крыши от снега и льда 0
17:49
Голландские студенты отбились от напавшего с двумя ножами мужчины 0
17:34
Исследование: женщины увеличивают доходы быстрее мужчин 2
17:17
Глава Барнаула распорядился убрать гололед с дорог и тротуаров города 7
17:02
Что нового покажет гостям выставки "Интурмаркет-2018" Алтайский край 0
16:46
Юные избиратели на Алтае будут бесплатно заниматься спортом 18 марта 2
16:36
Две пассажирские маршрутки столкнулись в Барнауле 0
16:21
Путин: США нагло обманули Россию при госперевороте на Украине 8
16:04
Первый самолёт рейса "Барнаул – Казань" совершил свой полет 7 марта 6
15:46
Обсуждение проектов "Комфортной городской среды" стартовало в Барнауле 0
15:36
Масштабная распродажа iPhone 6 "за копейки" стартовала в России 2
15:17
Шесть стационарных и девять передвижных ФАПов появятся на Алтае в 2018 году 1
15:05
Мэрия Барнаула накажет строителей за сломанные бордюры на новой дороге 7
14:54
Экс-звезда фильмов для взрослых подала в суд на Трампа 0
14:29
Молодым избирателям из Барнаула дадут бесплатно поплавать в "Оби" 18 марта 8
14:21
Unicorn Capital Partners купит крупнейшего производителя макарон на Алтае 5
14:17
Дорожники ведут круглосуточное патрулирование на алтайских трассах 0
14:14
Знаменитый мост, по которому гулял патриарх Кирилл, демонтировали на Алтае 4
14:02
Должен всем: Сбербанк обанкротил барнаульского строителя Сергея Мудрика 9
13:53
50 женщин по имени Марта получат пенсию в Алтайском крае 0
13:38
А вы что будете дарить своим женщинам на 8 Марта: опрос Amic.ru 4
13:33
Житель Камня-на-Оби получил 15 лет колонии за убийство двух собутыльников 1
13:26
И так бывает: что подарить на 8 Марта, если нет денег 0
13:19
Губернатор Карлин назвал лучших женщин Алтайского края 3
13:14
Более половины косметологов в РФ работают с нарушениями 1
13:01
Молодые избиратели, голосующие впервые, получат сувениры от крайизбиркома 7
12:48
Артисты из Алтайского края примут участие в церемонии открытия Паралимпиады 0
12:36
Что известно о крушении российского самолета Ан-26 в Сирии 2
12:23
Снег убирают, грунт завозят: как в Барнауле готовятся к паводку-2018 1
12:16
Неизвестные попытались поджечь дом жителя Алтайского края 0
12:01
Дамбу в алтайском селе, едва не смытом паводком, построят за 192 млн рублей 3
11:54
Культурный подарок: как провести 8 марта и куда сводить женщин на праздник 0
11:35
Семь новых детсадов построят в Алтайском крае в ближайшие два года 9
11:24
Синоптики предсказали рост опасных природных явлений в России 0
11:11
Новые бордюры на улице в Барнауле ломают ради строительной техники 9
11:05
Алтайское УФСИН рассказало, как готовится к выборам президента 18 марта 0
11:00
Первенство Алтайского края по бильярдному спорту прошло в Барнауле 4 марта 0
10:48
Журналистка "Би-Би-Си" обвинила депутата Слуцкого в домогательствах 31
10:32
Дугин пожелал женщинам Барнаула на 8 Марта здоровья и душевной гармонии 4
10:20
В связи с плохой погодой резко увеличилось количество ДТП в Алтайском крае 0
10:15
"Кто на кухне хозяин": випы города показали, как нужно поздравлять женщин 9
10:15
Как выбрать "правильное" масло для двигателя автомобиля 0
10:06
СМИ: Собчак попросила у Украины разрешения посетить Крым 25
10:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за февраль 2018 года 0
09:46
В Барнауле назвали имя нового главного полицейского города 14
09:31
Погода в виде дождя и сильного ветра установилась в Алтайском крае 0
09:30
Не тюльпанами едиными: что подарить на 8 Марта 0
09:27
Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии Forbes 3
09:11
27 офицеров погибли при крушении Ан-26 в Сирии 14
09:00
Занимательная наука. Музей "Как-так?" приглашает в выходные на научные шоу 0
08:56
СМИ: неизвестные взорвали две гранаты возле метро в Киеве 0
08:43
Утро 7 марта началось в Барнауле с восьмибалльных пробок и серьезной аварии 10
08:22
Росавиация не подтвердила подлинность переговоров пилотов Ан-148 4
08:15
АлтГУ решил доказать краевому суду "аморальность" экс-замдекана юрфака 15
08:00
Расцветаем: ТРЦ "Пионер" готовит сюрпризы в честь 8 Марта 0
07:45
Жаловались даже Путину: почему экологи требовали отставки рыбного чиновника 17
07:31
Как порадовать женщин на 8 Марта: рецепт простых макарун в инфографике 0
07:22
Адвокат "стрелка из ТТ" обжалует заключение под стражу своего клиента 14
07:13
Женский антитоп: подборка самых дурацких подарков на 8 Марта 48
07:05
Наталья Парулина: "Ежедневно в Барнауле рождается наш потенциальный гость" 0
06:59
Эволюция мобильных телефонов от "кирпича" до iPhone 2
06:43
Кто и как может проголосовать на выборах президента дома? 7
06:28
Международный женский день – 2018: как отдыхаем на 8 марта 10
06:22
Ежедневник: чем запомнилось 7 марта 1
06:11
Канун 8 марта в Алтайском крае пройдет в условиях шторма 0
06:02
Карлин вместе со спортсменами указал мэрии Барнаула на "лыжную" проблему 9
05:35
Путин: повышения МРОТ недостаточно для избавления России от нищих граждан 15
04:26
Сокращение числа вузов и их филиалов Путин объяснил заботой об образовании 2
03:10
Стоимость отдыха в Турции и в Крыму сравняется уже в этом году 6
02:47
Пенсионер, которого сбил автомобиль из кортежа Порошенко, взял вину на себя 0
01:36
Глава Минфина США пообещал скорые новые санкции против России 0
00:42
Новосибирские ученые создали уникальный накопитель энергии для ЧС 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.