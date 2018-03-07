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Женщины зарабатывают быстрее мужчин. Так, за последние пять лет они увеличили свои доходы на 40%, а мужчины — на 37%, пишет пресс-служба ВТБ в СФО со ссылкой на исследование банка, проведенное в преддверии 8 Марта.

Также в сообщении говорится, что женщины оформляют больше депозитов и покупают более дорогие машины. При этом транзакции по картам чаще совершают мужчины.

Среди клиентов банка женщины демонстрируют большую сберегательную активность, вкладывая свои деньги в депозитные продукты. Количество договоров на открытие вкладов у женщин на 70% выше, чем среди мужчин — около 475 тысяч против 281 тысячи. При этом средний размер вклада на 17% выше у представителей сильного пола.

Что касается покупки дорогих автомобилей, "средний чек" по оформляемым автокредитам в банке у женщин составляет свыше 750 тысяч рублей, а у мужчин — лишь порядка 700 тысяч. При этом общее число покупаемых автомобилей у мужчин больше почти в два раза.

По словам руководителя департамента розничного CRM и продвижения банка Андрея Кутового, "статистика показывает, что мужчины более активны с точки зрения оформления кредитных продуктов. Они оформляют на 60% больше кредитов наличными, чем женщины, на 44% — ипотеки. Это говорит о том, что в российских семьях финансовую ответственность по большей части берет на себя именно сильный пол.

В исследовании говорится, что мужчины также оформляют на 25% больше кредитных карт. Отмечается, что, несмотря на существующее мнение, что женщины совершают более импульсивные покупки, статистика ВТБ говорит, что чаще транзакции по картам проводят мужчины: за последние пять лет их число у мужчин выросло почти в три раза, а у женщин — лишь в 2,5.