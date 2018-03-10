В Алтайском крае женщина с пересаженной почкой родила первенца. Дарье Седых пересадили почку в 2013 году, донором стала мама Дарьи. По словам девушки, для полного счастья не хватало только ребенка.

Разрешение на рождение первенца фактически дали врачи отделения трансплантологии Краевой клинической больницы, которые провели все необходимые обследования.

"На протяжении всей беременности мы наблюдали за пациенткой и мы очень рады, что все прошло благополучно. Поздравляем и Дашу и ее маму, которая, без преувеличения, отдала частичку себя для того чтобы ее внук появился на свет", — рассказал главный трансплантолог Алтайского края Евгений Григоров.

У Дарьи родился сын, весом 2,7 кг и ростом 49 см. Девушку выписали домой. На протяжении всей беременности за Дарьей наблюдали врачи ККБ и перинатального центра. После родов малыш был переведен в ДАР, а мама наблюдалась в краевой клинической больнице.

Отделение трансплантологии было открыто в Краевой клинической больнице в 2013 году. За это время в нем были проведены 70 трансплантаций почек, 11 пересадок костного мозга, три пересадки печени и одна пересадка сердца.