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Жительницу Бийска ждет судебное разбирательство по факту хищения около 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Следствие установило, что женщина одновременно работала бухгалтером в ряде коммерческих предприятий. Она достоверно знала, что ее деятельность никто не контролирует в силу доверительных отношений с руководством, имея доступ к разным счетам предприятий в период с 2014 по 2016 год, похищала деньги. Бийчанка переводила средства на свои счета, а также на расчетные счета знакомых, помогая родственникам в решении жизненных проблем. За два с лишним года женщина похитила 2,5 миллиона рублей, которые принадлежали коммерческим предприятиям.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала его для рассмотрения в Бийский городской суд.

Подчеркивается, что дело возбуждено по статье "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере".