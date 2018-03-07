Фото: youtube.com

Группа "Ленинград" в преддверии Международного женского дня выпустила клип про российскую супергероиню. Ролик под названием "Не Париж" опубликован на YouTube-канале группы.

В клипе рассказывается о супругах, роли которых исполнили Юлия Александрова и Сергей Бурунов.

Согласно сюжету, жена успевает заниматься не только домашними делами, но и спасать мир, в то время как ее супруг смотрит телевизор и ходит за пивом. В конце клипа, когда героиня ловит летевший на Землю метеорит, ее муж говорит, что помыл посуду, на что персонаж Александровой отвечает: "Ты мой герой".

Режиссером клипа стал Павел Сидоров.

Отметим, что на момент публикации клип, опубликованный в среду, 7 марта, посмотрели уже свыше 305 тысяч раз. Он занял первое место на вкладке "В тренде" русского сегмента YouTube.