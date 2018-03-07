Письмо лауреата Нобелевской премии по физике Альберта Эйнштейна математику Герману Мюнцу было продано на аукционе Winner's за $103 тысячи, сообщает RT со ссылкой на сайт аукционного дома.

Отмечается, что письмо Эйнштейна, написанное в "наиболее захватывающий, волнующий период научной карьеры" ученого, является "важным историческим документом".

Сообщается, что письмо было отправлено из Берлина в 1928 году.

К письму прилагается конверт, на обратной стороне которого физик описал новый подход к пониманию теории относительности.