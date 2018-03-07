Призывники будут проходить обязательный психологический отбор

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном прохождении профессионального психологического отбора при призыве граждан на военную службу.
Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Психологический отбор в ходе призыва будет проводиться для определения профпригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военных вузах и разработки рекомендаций по их отбору и распределению по должностям.
Мероприятия будут проводить специалисты по профессиональному психологическому отбору в порядке, который определит Минобороны России.
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