Эксперты из Сибирского отделения Российской академии наук проанализировали поведение нескольких десятков мышей, которые регулярно вступают в конфликты со своими сородичами, сообщает "Русская планета".

В ходе эксперимента, проведенного на грызунах, ученые доказали, что агрессивное поведение приводит к состоянию депрессии.

Оказалось, что частые агрессивные выпады ведут к экспрессии генов коллагена, вследствие чего развивается депрессия.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что частое нахождение в деструктивной социальной обстановке ведет к изменению поведения и появлению подавленности.